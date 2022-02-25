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19:03 • 71506 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116353 просмотра

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15 марта, 12:52 • 89935 просмотра

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Канада заявила о введении санкций против Путина и Лаврова

Канада заявила о введении санкций против Путина и Лаврова

Киев • УНН

 • 109013 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении санкций против президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CTV.

Детали

Как отметил Трюдо, Канада также наложит дополнительные санкции на Белоруссию и ее руководство, а также выступает за отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.

Ранее

Такие же ограничения объявили Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты. Они связаны с вторжением России в Украину.

Напомним

Белый дом подтвердил, что США присоединятся к Европейскому союзу и введут прямые санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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