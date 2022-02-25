Канада заявила о введении санкций против Путина и Лаврова

Детали

Как отметил Трюдо, Канада также наложит дополнительные санкции на Белоруссию и ее руководство, а также выступает за отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.

Ранее

Такие же ограничения объявили Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты. Они связаны с вторжением России в Украину.

Напомним

Белый дом подтвердил, что США присоединятся к Европейскому союзу и введут прямые санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.