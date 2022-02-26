В Украину поступила колонна с вооружением из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украину поступила колонна с вооружением из Польши. Сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, ссылаясь на заявление министра обороны Польши, передает УНН.
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“Министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак: колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже поступила к нашим соседям. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии”, — цитирует польского министра Генштаб ВСУ.
Подчеркивается, что Вооруженные Силы Украины благодарны польской стороне за предоставление вооружения и за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины.
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