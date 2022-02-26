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15 марта, 19:03 • 79890 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120094 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107182 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94585 просмотра

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15 марта, 11:23 • 92969 просмотра

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В Украину поступила колонна с вооружением из Польши

В Украину поступила колонна с вооружением из Польши

Киев • УНН

 • 200836 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украину поступила колонна с вооружением из Польши. Сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, ссылаясь на заявление министра обороны Польши, передает УНН.

Детали

“Министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак: колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже поступила к нашим соседям. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии”, — цитирует польского министра Генштаб ВСУ.

Подчеркивается, что Вооруженные Силы Украины благодарны польской стороне за предоставление вооружения и за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины.

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