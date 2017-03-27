В українському вершковому маслі знайдено жири невідомого походження

“Ми відібрали понад 700 зразків продуктів харчування, в основному тих, які найбільше фальсифікують. Це продукти молочної групи, (а вони використовуються найбільш соціально вразливими верствами населення — діти, люди похилого віку), і вони фальсифікуються найбільше на продовольчому ринку. Далі йдуть соки, це і м’ясо, і ковбасні вироби, і крупи, різні кетчупи, маргарини, рослинні олії. І коли ми їх відбираємо і досліджуємо, ми бачимо величезну кількість порушень. Наприклад, відбирається 40-50 зразків, і з них 70% — це фальсифіковані зразки. А вершкове масло іноді фальсифікується на 100% — там відсутній молочний жир”, — повідомила І.Кравченко.

За її словами, це взагалі якийсь сурогат, який фальсифікується навіть не рослинними жирами, а невідомими жирами, в тому числі і тваринного походження.

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“Це може бути тюлений жир, оленячий жир, якийсь бизоний, який завозиться. А ми не знаємо, що завезли і чим фальсифікували, на основі якого жиру це зроблено! І я заявляю це дуже відповідально, оскільки ми з цього приводу збирали цілу конференцію хіміків, які працюють в наших лабораторіях колишньої системи Держспоживстандарту України — це система технічного регулювання, і там ми досліджуємо цю продукцію. Так ось, наші хіміки не можуть з’ясувати, що це взагалі за основа, на якій зроблений фальсифікат, але до 100% відсутній в вершковому маслі продукт молочного походження”, - підкреслила І.Кравченко.

Природно, що подібні продукти завдають шкоди здоров’ю, більш того, нікому достеменно не відомі наслідки вживання подібних речовин.

Нагадаємо, за словами голови правління Союзу споживачів України Олега Цильвіка, 63% вершкового масла на ринку є фальсифікатом.

Раніше, експерти також назвали, топ-15 марок неякісного масла в Україні.

Також нагадаємо, за словами С.Тригубенко, щонайменше кожен другий українець відчув погіршення якості продуктів харчування протягом останніх років.

“Все це відбувається через занедбаність системи і неспроможність її керівників вже більше року навести лад, організувати роботу і врешті-решт — почути ринок.

Ми звикли до стереотипу, що „бізнес скаржиться на тиск з боку контролерів“. Але на сьогодні ситуація з безконтрольністю споживчого ринку країни настільки критична, що сам бізнес, усвідомлюючи усі можливі ризики, вимагає від держави контролю.

Ситуація може змінитися на краще лише тоді, коли голос ринку, бізнесу і споживача буде почутий”, — зазначив політик.