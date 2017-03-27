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В українському вершковому маслі знайдено жири невідомого походження

В українському вершковому маслі знайдено жири невідомого походження

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Результати моніторингу продуктового ринку свідчать про катастрофічну ситуацію фальсифікованих продуктів харчування, зокрема, у вершковому маслі виявлені тваринні жири невідомого походження. Про це ЗМІ повідомила почесний президент громадської організації "Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів “Споживча довіра” Ірина Кравченко, передає УНН.

“Ми відібрали понад 700 зразків продуктів харчування, в основному тих, які найбільше фальсифікують. Це продукти молочної групи, (а вони використовуються найбільш соціально вразливими верствами населення — діти, люди похилого віку), і вони фальсифікуються найбільше на продовольчому ринку. Далі йдуть соки, це і м’ясо, і ковбасні вироби, і крупи, різні кетчупи, маргарини, рослинні олії. І коли ми їх відбираємо і досліджуємо, ми бачимо величезну кількість порушень. Наприклад, відбирається 40-50 зразків, і з них 70% — це фальсифіковані зразки. А вершкове масло іноді фальсифікується на 100% — там відсутній молочний жир”, — повідомила І.Кравченко.

За її словами, це взагалі якийсь сурогат, який фальсифікується навіть не рослинними жирами, а невідомими жирами, в тому числі і тваринного походження.

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“Це може бути тюлений жир, оленячий жир, якийсь бизоний, який завозиться. А ми не знаємо, що завезли і чим фальсифікували, на основі якого жиру це зроблено! І я заявляю це дуже відповідально, оскільки ми з цього приводу збирали цілу конференцію хіміків, які працюють в наших лабораторіях колишньої системи Держспоживстандарту України — це система технічного регулювання, і там ми досліджуємо цю продукцію. Так ось, наші хіміки не можуть з’ясувати, що це взагалі за основа, на якій зроблений фальсифікат, але до 100% відсутній в вершковому маслі продукт молочного походження”, - підкреслила І.Кравченко.

Природно, що подібні продукти завдають шкоди здоров’ю, більш того, нікому достеменно не відомі наслідки вживання подібних речовин.

Нагадаємо, за словами голови правління Союзу споживачів України Олега Цильвіка, 63% вершкового масла на ринку є фальсифікатом.

Раніше, експерти також назвали, топ-15 марок неякісного масла в Україні.

Також нагадаємо, за словами С.Тригубенко, щонайменше кожен другий українець відчув погіршення якості продуктів харчування протягом останніх років.

“Все це відбувається через занедбаність системи і неспроможність її керівників вже більше року навести лад, організувати роботу і врешті-решт — почути ринок.

Ми звикли до стереотипу, що „бізнес скаржиться на тиск з боку контролерів“. Але на сьогодні ситуація з безконтрольністю споживчого ринку країни настільки критична, що сам бізнес, усвідомлюючи усі можливі ризики, вимагає від держави контролю.

Ситуація може змінитися на краще лише тоді, коли голос ринку, бізнесу і споживача буде почутий”, — зазначив політик. 

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