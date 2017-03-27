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В украинском сливочном масле найдено жиры неизвестного происхождения

В украинском сливочном масле найдено жиры неизвестного происхождения

Киев • УНН

 • 13113 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Результаты мониторинга продуктового рынка свидетельствуют о катастрофической ситуации фальсифицированных продуктов питания, в частности, в сливочном масле обнаружены животные жиры неизвестного происхождения. Об этом СМИ сообщила почетный президент общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей" "Потребительское доверие" Ирина Кравченко, передает УНН.

"Мы отобрали более 700 образцов продуктов питания, в основном тех, которые больше всего фальсифицируют. Это продукты молочной группы (а они используются наиболее социально уязвимыми слоями населения - дети, старики) и больше всего они фальсифицируются на продовольственном рынке. Далее идут соки, это и мясо, и колбасные изделия, и крупы, различные кетчупы, маргарины, растительные масла. И когда мы их отбираем и исследуем, мы видим огромное количество нарушений. Например, отбирается 40-50 образцов, и из них 70% - это фальсифицированные образцы. А сливочное масло иногда фальсифицируется на 100% - там отсутствует молочный жир ", - сообщила И.Кравченко.

По ее словам, это вообще какой-то суррогат, который фальсифицируется даже не растительными жирами, а неизвестными жирами, в том числе и животного происхождения.

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"Это может быть тюлений жир, олений жир, какой-то бизоний, который завозится. А мы не знаем, что завезли и чем фальсифицировали, на основе какого жира это сделано! И я заявляю это очень ответственно, поскольку мы по этому поводу собирали целую конференцию химиков, работающих в наших лабораториях прежней системы Госпотребстандарта Украины - это система технического регулирования, и там мы исследуем эту продукцию. Так вот, наши химики не могут выяснить, что это вообще за основа, на которой сделан фальсификат, но до 100% отсутствует в сливочном масле продукт молочного происхождения ", - подчеркнула И.Кравченко.

Естественно, что подобные продукты наносят вред здоровью, более того, никому точно не известны последствия употребления подобных веществ.

Напомним, по словам председателя правления Союза потребителей Украины Олега Цильвика, 63% сливочного масла на рынке является фальсификатом .

Ранее, эксперты также назвали топ-15 марок некачественного масла в Украине .

Также напомним, по словам С.Тригубенко, по меньшей мере каждый второй украинец почувствовал ухудшение качества продуктов питания в последние годы.

"Все это происходит из-за запущенности системы и невозможность ее руководителей уже более года навести порядок, организовать работу и в конце концов - услышать рынок.

Мы привыкли к стереотипу, что "бизнес жалуется на давление со стороны контролеров". Но на сегодня ситуация с бесконтрольностью потребительского рынка страны настолько критическая, что сам бизнес, осознавая все возможные риски, требует от государства контроля.

Ситуация может измениться к лучшему только тогда , когда голос рынка, бизнеса и потребителя будет услышан ", - отметил политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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