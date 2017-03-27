В украинском сливочном масле найдено жиры неизвестного происхождения

"Мы отобрали более 700 образцов продуктов питания, в основном тех, которые больше всего фальсифицируют. Это продукты молочной группы (а они используются наиболее социально уязвимыми слоями населения - дети, старики) и больше всего они фальсифицируются на продовольственном рынке. Далее идут соки, это и мясо, и колбасные изделия, и крупы, различные кетчупы, маргарины, растительные масла. И когда мы их отбираем и исследуем, мы видим огромное количество нарушений. Например, отбирается 40-50 образцов, и из них 70% - это фальсифицированные образцы. А сливочное масло иногда фальсифицируется на 100% - там отсутствует молочный жир ", - сообщила И.Кравченко.

По ее словам, это вообще какой-то суррогат, который фальсифицируется даже не растительными жирами, а неизвестными жирами, в том числе и животного происхождения.

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"Это может быть тюлений жир, олений жир, какой-то бизоний, который завозится. А мы не знаем, что завезли и чем фальсифицировали, на основе какого жира это сделано! И я заявляю это очень ответственно, поскольку мы по этому поводу собирали целую конференцию химиков, работающих в наших лабораториях прежней системы Госпотребстандарта Украины - это система технического регулирования, и там мы исследуем эту продукцию. Так вот, наши химики не могут выяснить, что это вообще за основа, на которой сделан фальсификат, но до 100% отсутствует в сливочном масле продукт молочного происхождения ", - подчеркнула И.Кравченко.

Естественно, что подобные продукты наносят вред здоровью, более того, никому точно не известны последствия употребления подобных веществ.

Напомним, по словам председателя правления Союза потребителей Украины Олега Цильвика, 63% сливочного масла на рынке является фальсификатом .

Ранее, эксперты также назвали топ-15 марок некачественного масла в Украине .

Также напомним, по словам С.Тригубенко, по меньшей мере каждый второй украинец почувствовал ухудшение качества продуктов питания в последние годы.

"Все это происходит из-за запущенности системы и невозможность ее руководителей уже более года навести порядок, организовать работу и в конце концов - услышать рынок.

Мы привыкли к стереотипу, что "бизнес жалуется на давление со стороны контролеров". Но на сегодня ситуация с бесконтрольностью потребительского рынка страны настолько критическая, что сам бизнес, осознавая все возможные риски, требует от государства контроля.

Ситуация может измениться к лучшему только тогда , когда голос рынка, бизнеса и потребителя будет услышан ", - отметил политик.