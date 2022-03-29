В українському полоні краще, ніж в російській армії – зізнання окупанта
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Один із російських окупантів зізнався, що в українському полоні краще, ніж в армії рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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"Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити – я би з задоволенням це зробив", – говорить 21-річний окупант.
Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить у цьому разючий контраст із росією.
Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця рф, а дорога тривала 4-5 днів.
"Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не "спецоперація", а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом", – зазначив полонений.
Утім, йому все таки вдалося "втекти": 14 окупантів виїхали в сторону рф, але згодом потрапили в полон. Тепер з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.
Нагадаємо
Перехоплена телефонна розмова російських командирів засвідчує, що росія масово порушує закони та звичаї війни в Україні: солдатам наказують зрівняти із землею українські села.