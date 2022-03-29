Наказують зрівняти із землею українські села: СБУ перехопила розмову російських командирів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Російські окупанти масово порушують закони та звичаї війни в Україні. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова двох російських командирів, інформує УНН з посиланням на СБУ.
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Служба безпеки України перехопила у Тростянці Сумської області розмову між двома офіцерами окупаційної армії з позивними "Венец" і "Ратник".
За оперативною інформацією СБУ, "Венец" – командир 4-тої танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" – його підлеглий, командир одного з підрозділів.
Командир віддає наказ, щоб знищити українське село: "Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны".
"Ратник", скаржачись на те, що воїни ЗСУ поливали їх вогнем, повідомляє: "…Сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать". На що командир відповідає прямою вказівкою про знищення ще двох українських сіл.
Цитата
"СБУ фіксує так багато подібних випадків, що воєнне вторгнення рф можна характеризувати як каральну операцію зі знищення мирних українців", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти розуміють, що Київ їм не взяти, тому дедалі частіше займаються мародерством.