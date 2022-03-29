Приказывают сравнять с землей украинские села: СБУ перехватила разговор российских командиров

Детали

Служба безопасности Украины перехватила в Тростянце Сумской области разговор между двумя офицерами оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник".

По оперативной информации СБУ, "Венец" - командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" - его подчиненный, командир одного из подразделений.

Командир отдает приказ, чтобы уничтожить украинское село: "Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны".

"Ратник", жалуясь на то, что воины ВСУ поливали их огнем, сообщает: "...Сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать". На что командир отвечает прямым указанием об уничтожении еще двух украинских сел.

Цитата

"СБУ фиксирует так много подобных случаев, что военное вторжение рф можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирных украинцев", — говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты понимают, что Киев им не взять, поэтому все чаще занимаются мародерством.