Мародерство серед окупантів набуло величезного розмаху: СБУ виклала телефонну розмову рашиста з дівчиною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Російські окупанти розуміють, що Київ їм не взяти, тому дедалі частіше займаються мародерством. Про це свідчить перехоплена розмова рашиста з дівчиною, інформує УНН з посиланням на СБУ.
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"Мародерство серед російських загарбників набуло величезного розмаху. Армія "асвабадітєлєй" проявляється у всій своїй "красі",— написали в СБУ.
Як зазначили, особливо "везучими" себе вважають ті, хто стоять у Київській області.
"Ты пила абсент когда-нибудь?", – запитує у своєї дівчини вояка. А на її здивоване запитання, чи він не на курорті, відповідає: "Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой ху*ни набрали".
Оскільки рашисти розуміють, що Київ їм не взяти, вони ставлять для себе більш "приземлені" завдання: "Будем пивко ху*ить. У них пиво… прямо вообще ох*нное".
Далеких планів на майбутнє окупанти не поспішають робити: "Дату в ЗАГСе пока не бронируй. Пока не понятно че здесь и когда…".
"Бо перспектива у них одна: повернутись додому у пластикових пакетах. Не найкращий одяг для весілля", — додали в СБУ.
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