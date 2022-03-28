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Мародерство среди оккупантов приобрело огромный размах: СБУ выложила телефонный разговор рашиста с девушкой

Киев • УНН

 • 111414 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Российские оккупанты понимают, что Киев им не взять, поэтому все чаще занимаются мародерством. Об этом свидетельствует перехваченный разговор рашиста с девушкой, информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Мародерство среди оккупантов приобрело огромный размах: СБУ выложила телефонный разговор рашиста с девушкой

Детали

"Мародерство среди российских захватчиков приобрело огромный размах. Армия "освободителей" проявляется во всей своей "красе",— написали в СБУ.

Как отметили, особо "везучими" себя считают те, кто стоят в Киевской области.

"Ты пила абсент когда-нибудь?",- Спрашивает у своей девушки вояка. А на ее удивленный вопрос, он не на курорте, отвечает: "Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой ху*ни набрали".

Поскольку рашисты понимают, что Киев им не взять, они ставят для себя более "приземленные" задачи: "Будем пивко ху*ить. У них пиво. Прямо вообще ох*нное".

Далеких планов на будущее оккупанты не спешат делать: "Дату в ЗАГСе пока не бронируй. Пока не понятно че здесь и когда...".

"Ибо перспектива у них одна: вернуться домой в пластиковых пакетах. Не лучшая одежда для свадьбы", - добавили в СБУ.

Напомним

Пленный российский оккупант рассказал, как командир бросил его раненого умирать на поле боя под Рубежным в Луганской области.

Украинские Национальные Новости

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