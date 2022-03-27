Забрав боєприпаси і кинув помирати: полонений окупант розповів про зраду командира
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Російський окупант розповів, як командир кинув його пораненого помирати на полі бою під Рубіжним у Луганській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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"Ми почали відходити. Бачили, що вже не виносимо (...) Десь за 50 метрів був поранений снайпером у спину. Дивлюся, командир роти біжить з сержантом. Почали витягувати у мене боєприпаси. Я говорю: „Допоможіть мені“. Вони мовчать… Побігли далі, не надали жодної допомоги.
Нас відправляють сюди як м'ясо, щоб ми бомбили міста, і втрат у нас вже багато тут", — розповів окупант.
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