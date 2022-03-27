Армія путіна готова втекти з України: щоб її втримати, Кремль придумує нові "обіцянки" - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Армія путіна готова втекти з України: щоб її втримати, Кремль придумує нові "обіцянки". Про це свідчить чергова порція телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ, інформує УНН.
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Так, спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом рашисти тримали своїх вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.
Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під натиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату – "кінець місяця".
Ось що один із загарбників розповідає своїй дружині в РФ: "… паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах*й никому не нужен…".
Він намагається донести, що подальше перебування на війні для нього є просто нестерпним: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было".
"І чим довше окупанти залишатимуться на нашій землі – тим важче їм буде прокинутися живими", - йдеться в повідомленні.