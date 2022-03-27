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Армия путина готова бежать из Украины: чтобы ее удержать, Кремль придумывает новые "обещания" - СБУ

Киев • УНН

 • 167577 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Армия путина готова бежать из Украины: чтобы ее удержать, Кремль придумывает новые "обещания". Об этом свидетельствует очередная порция телефонных разговоров оккупантов, которые удалось перехватить СБУ, информирует УНН.

Армия путина готова бежать из Украины: чтобы ее удержать, Кремль придумывает новые "обещания" - СБУ

Детали

Так, сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии рашисты держали своих воинов обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим - 25.

Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под натиском украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату - "конец месяца".

Вот что один из захватчиков рассказывает своей жене в рф: "... паника какая-то. Не могу больше... Я тут нах*й никому не нужен...".

Он пытается донести, что дальнейшее пребывание на войне для него просто невыносимым: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии... моментов таких даже не было".

"И чем дольше оккупанты будут оставаться на нашей земле - тем труднее им будет проснуться живыми", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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