Забрал боеприпасы и бросил умирать: пленный оккупант рассказал о предательстве командира

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"Мы начали отходить. Видели, что уже не выносим. (...) Где-то в 50 метрах был ранен снайпером в спину. Смотрю, командир роты бежит с сержантом. Начали вытаскивать у меня боеприпасы. Я говорю: “Помогите мне". Они молчат. Побежали дальше, не оказали никакой помощи.

Нас отправляют сюда как мясо, чтобы мы бомбили города, и потерь у нас уже много здесь", — рассказал оккупант.

Напомним

Армия путина готова бежать из Украины. Чтобы ее удержать, кремль придумывает новые "обещания".