В украинском плену лучше, чем в российской армии – признание оккупанта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Один из российских оккупантов признался, что в украинском плену лучше, чем в армии рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
"Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить - я бы с удовольствием это сделал", - говорит 21-летний оккупант.
Он удивлен, что в плену к нему относятся по-человечески, и видит в этом разительный контраст с россией.
Его подразделение приехало в Украину с другого конца рф, а дорога длилась 4-5 дней.
"Когда пересекли границу, увидели трупы, около 50 единиц разбитой техники и тогда поняли: никакая это не "спецоперация", а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом", - отметил пленный.
Впрочем, ему все же удалось "сбежать": 14 оккупантов выехали в сторону рф, но позже попали в плен. Теперь с ними работают следователи и контрразведчики СБУ.
Напомним
Перехваченный телефонный разговор российских командиров свидетельствует о том, что россия массово нарушает законы и обычаи войны в Украине: солдатам приказывают сравнять с землей украинские села.