В українських судах не вистачає 25% суддів

“Станом на 1 жовтня 2017 року в судах налічується понад 1 тисяча вакантних посад суддів, або 25% від загальної кількості”, — зазначили делегати.

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Також, за їхніми словами, через відсутність необхідного складу суддів у 16 судах України не відправляється правосуддя, а також є нерозглянутими 5,5 тисяч справ.

Нагадаємо, сьогодні голову апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка обрано до складу Конституційного суду України за квотою з’їзду суддів, який відбувся у Києві.