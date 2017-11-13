В украинских судах не хватает 25% судей

"По состоянию на 1 октября 2017 года в судах насчитывается более 1000 вакантных должностей судей, или 25% от общего количества", - отметили делегаты.

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Также, по их словам, из-за отсутствия необходимого состава судей в 16 судах Украины не отправляется правосудие, а также рассмотренными 5500 дел.

Напомним, сегодня председателя апелляционного суда Запорожской области Виктор Городовенко избран в состав Конституционного суда Украины по квоте съезда судей, который состоялся в Киеве.