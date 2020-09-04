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В українських лікарнях є близько 4 тис. апаратів ШВЛ – Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. В українських лікарнях є 4 тисячі апаратів ШВЛ, наразі задіяно 227 апаратів. Так, на початку пандемії в українських лікарнях було 563 апарати. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

В українських лікарнях є близько 4 тис. апаратів ШВЛ – Степанов

"На початку епідемії коронавірусної хвороби в Україні було в наявності готових до прийому хворих на COVID-19 12794 ліжка. При чому, кількість реанімаційних ліжок становила 324, а медичну допомогу хворим на COVID-19 могли надавати 1183 лікарі та 5157 працівників середнього та молодшого персоналу. Забезпеченість обладнанням відділень відповідних лікарень була наступною: апаратів ШВЛ – 563, кисневих концентраторів – 188, моніторів пацієнта – 275, пульсоксиметрів – 365. У вірусологічній референс лабораторії були наявні тест-системи для проведення дослідження 3 тисяч зразків на коронавірус", - зазначає він.

За його словами, станом на 2 вересня у лікарнях наявні 26 тисяч ліжок.

"Це кількість ліжок, які вже надають допомогу хворим на COVID-19, при цьому у нас є резерв, в якому перебуває 320 лікарень, у якому більше 9 тисяч ліжок. Загальна кількість ліжок по країні складає більше 35 тисяч. Кількість апаратів ШВЛ становить біля 4 тисяч, наразі задіяно 227 апаратів. Так само змінилася ситуація з іншим обладнанням", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні заклади охорони здоров'я повністю забезпечені всіма засобами індивідуального захисту для роботи із хворими на COVID-19.

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