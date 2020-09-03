Пандемія COVID-19: Степанов запевнив, що лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні заклади охорони здоров'я повністю забезпечені всіма засобами індивідуального захисту для роботи із хворими на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Станом на 1 вересня наші заклади охорони здоров’я повністю забезпечені всіма засобами індивідуального захисту, які безпосередньо борються із COVID-19. Наприклад у них зараз перебуває порядку півтора мільйона костюмів біологічного захисту, або відповідних халатів біологічного захисту. Також вони забезпечені масками, респіраторами в середньому десь від півтора до трьох місяців”, — розповів Степанов.
За його словами їх постійно поповнюють в тому числі через централізовані закупівлі.
Нагадаємо, в Україні понад 40% ліжок для хворих та з підозрою на COVID-19 вже зайняті.