Пандемія COVID-19: Степанов запевнив, що лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту

“Станом на 1 вересня наші заклади охорони здоров’я повністю забезпечені всіма засобами індивідуального захисту, які безпосередньо борються із COVID-19. Наприклад у них зараз перебуває порядку півтора мільйона костюмів біологічного захисту, або відповідних халатів біологічного захисту. Також вони забезпечені масками, респіраторами в середньому десь від півтора до трьох місяців”, — розповів Степанов.

За його словами їх постійно поповнюють в тому числі через централізовані закупівлі.

Нагадаємо, в Україні понад 40% ліжок для хворих та з підозрою на COVID-19 вже зайняті.