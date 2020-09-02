Степанов повідомив про заповнюваність ліжок "коронавірусними" пацієнтами в українських лікарнях

"Якщо на сьогоднішній день взяти людей уже з підтвердженим діагнозом COVID-19, та людей, які поступили ще не з підтвердженим діагнозом, а які чекають підтвердження діагнозу, але мають всю симптоматику COVID-19 - то у нас зайнято вже 44% ліжок", - розповів Степанов.

Як повідомлялося, в Україні протягом літа у чотири рази збільшилася кількість людей, яких госпіталізують з COVID-19.

Нагадаємо, наразі в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, готові понад 36 тисяч ліжок.