Степанов повідомив про заповнюваність ліжок "коронавірусними" пацієнтами в українських лікарнях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Україні понад 40% ліжок для хворих та з підозрою на COVID-19 вже зайняті. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо на сьогоднішній день взяти людей уже з підтвердженим діагнозом COVID-19, та людей, які поступили ще не з підтвердженим діагнозом, а які чекають підтвердження діагнозу, але мають всю симптоматику COVID-19 - то у нас зайнято вже 44% ліжок", - розповів Степанов.
Як повідомлялося, в Україні протягом літа у чотири рази збільшилася кількість людей, яких госпіталізують з COVID-19.
Нагадаємо, наразі в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, готові понад 36 тисяч ліжок.