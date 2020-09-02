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Степанов сообщил о заполняемости коек "коронавирусными" пациентами в украинских больницах

Киев • УНН

 • 23443 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Украине более 40% коек для больных и с подозрением на COVID-19 уже заняты. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов сообщил о заполняемости коек "коронавирусными" пациентами в украинских больницах

"Если на сегодняшний день взять людей уже с подтвержденным диагнозом COVID-19, и людей, поступивших еще не с подтвержденным диагнозом, а ожидающих подтверждения диагноза, но которые имеют всю симптоматику COVID-19 - то у нас занято уже 44% коек", - рассказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине в течение лета в четыре раза увеличилось количество людей, которых госпитализируют с COVID-19.

Напомним, сейчас в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 готовы более 36 тысяч коек.

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