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В украинских больницах есть около 4 тыс. аппаратов ИВЛ - Степанов

Киев • УНН

 • 13345 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В украинских больницах есть 4 тысяч аппаратов ИВЛ, пока задействовано 227 аппаратов. Так, в начале пандемии в украинских больницах было 563 аппарата. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В украинских больницах есть около 4 тыс. аппаратов ИВЛ - Степанов

"В начале эпидемии коронавирусной болезни в Украине было в наличии готовых к приему больных COVID-19 12794 кровати. Причем, количество реанимационных коек составляло 324, а медицинскую помощь больным COVID-19 могли оказывать 1183 врача и 5157 работников среднего и младшего персонала. Обеспеченность оборудованием отделений соответствующих больниц была следующей: аппаратов ИВЛ - 563, кислородных концентраторов - 188, мониторов пациента - 275, пульсоксиметров - 365. В вирусологической референс лаборатории имелись тест-системы для проведения исследования 3 тысяч образцов на коронавирус", - отмечает он.

По его словам, по состоянию на 2 сентября в больницах есть 26 тысяч коек.

"Это количество коек, которые уже оказывают помощь больным COVID-19, при этом у нас есть резерв, в котором находится 320 больниц, в котором больше 9000 коек. Общее количество коек по стране составляет более 35 тысяч. Количество аппаратов ИВЛ составляет около 4 тысяч, сейчас задействовано 227 аппаратов. Так же изменилась ситуация с другим оборудованием", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине учреждения здравоохранения полностью обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты для работы с больными COVID-19.

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