В Україні з'явиться 28 нових ділянок, де стоятимуть поліцейські з TruCAM
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Відсьогодні на автодорогах України з'являться 28 нових ділянок та буде змінено 24 ділянки, на яких патрульна поліція здійснюватиме вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сайт Патрульної поліції України.
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"Нововведення були зумовлені проведеним аналізом аварійності на автодорогах держави. Такі ділянки з’являться насамперед на аварійно небезпечних відрізках автодоріг і в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, що скоєнні через перевищення дозволеної швидкості руху", - йдеться в повідомленні.
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Патрульні зазначають, що у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській - використовуються частково.
З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу патрульна поліція додала 28 нових ділянок, внесла зміни до 27 ділянок, видалила з переліку 41 ділянку та призупинила роботу на 54 ділянках.
"Відтепер на нових 260 ділянках автомобільних доріг працівники поліції здійснюватимуть контроль за швидкісним режимом транспортних засобів за допомогою 137 приладів TruCAM", - повідомили патрульні.
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