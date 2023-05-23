В Украине появится 28 новых участков, где будут стоять полицейские с TruCAM

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"Нововведения были обусловлены проведенным анализом аварийности на автодорогах государства. Такие участки с’появятся прежде всего на аварийно опасных отрезках автодорог и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, совершенных из-за превышения разрешенной скорости движения", - говорится в сообщении.

Детали

Патрульные отмечают, что в регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской - используются частично.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа патрульная полиция добавила 28 новых участков, внесла изменения в 27 участков, удалила из перечня 41 участок и приостановила работу на 54 участках.

"Отныне на новых 260 участках автомобильных дорог работники полиции будут осуществлять контроль за скоростным режимом транспортных средств с помощью 137 приборов TruCAM", - сообщили патрульные.

Напомним

В Украине с 28 апреля на автомобильных дорогах начали работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений.