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В Україні звільнили від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів

В Україні звільнили від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів

Київ • УНН

 • 1133529 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кабінет міністрів України звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів, а також обладнання супутникового інтернету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

"Уряд вніс зміни до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 29 листопада 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового зв'язку до мережі Інтернет (Starlink).

“Спочатку Уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це рішення робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Сьогодні ми робимо ще один крок. Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному положенні, Уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на четверть дешевшою”, - пояснив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.

Доповнення

Німеччина поставила в Україну понад 2,4 тисячі електрогенераторів.

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