В Украине освободили от НДС и ввозной пошлины запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов

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"Правительство внесло изменения в перечень товаров, поставляемых на территорию Украины без уплаты пошлины и НДС. Такое решение принял Кабинет министров на заседании 29 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что под налоговые льготы попали комплектующие для производства энергетического оборудования, средства очистки воды и средства спутниковой связи в Интернет (Starlink).

“Первоначально Правительство освободило от пошлин и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования. Это решение делает такую ​​продукцию дешевле примерно на 25%. Сегодня мы делаем еще один шаг. Чтобы украинские производители, которые собирают такую ​​продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно уволило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлин. Таким образом, и продукция, производимая на внутреннем рынке, станет примерно на четверть дешевле”, - пояснил Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Дополнение

Германия поставила в Украину более 2,4 тысяч электрогенераторов.