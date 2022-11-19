Німеччина поставила в Україну понад 2,4 тисячі електрогенераторів

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За даними Мінрозвитку, українські муніципалітети використовують пристрої для обігріву громадських місць. Зазначається, що ще у травні 25 інших партнерських спільнот отримали 65 дизельних та бензинових генераторів для забезпечення стабільної роботи місцевих лікарень, соціальних установ та підприємств водопостачання.

Федеральне міністерство економіки виділяє, серед іншого, 40 мільйонів євро на модернізацію української енергосистеми.

Також повідомляється, що федеральний уряд веде переговори з урядом України про довгострокову підтримку, у тому числі з урахуванням зими, що наближається, заявила прессекретар міністерства розвитку. Вже точно відомо, що 2023 року на енергопостачання міста Львова та інших українських муніципалітетів буде спрямовано дванадцять мільйонів євро.

Додамо

Як писав УНН, посольство Німеччини в Україні виділило 1 млн євро невідкладної допомоги Фонду енергетичної підтримки України.