Германия поставила в Украину более 2,4 тысячи электрогенераторов

Детали

По данным Минразвития, украинские муниципалитеты используют устройства для обогрева общественных мест. Отмечается, что еще в мае 25 других партнерских сообществ получили 65 дизельных и бензиновых генераторов для обеспечения стабильной работы местных больниц, социальных учреждений и предприятий водоснабжения.

Федеральное министерство экономики выделяет, среди прочего, 40 миллионов евро на модернизацию украинской энергосистемы.

Также сообщается, что федеральное правительство ведёт переговоры с правительством Украины о долгосрочной поддержке, в том числе с учетом приближающейся зимы, заявила пресс-секретарь министерства развития. Уже точно известно, что в 2023 году на энергоснабжение города Львова и других украинских муниципалитетов будет направлено двенадцать миллионов евро.

Добавим

Как писал УНН, посольство Германии в Украине выделило 1 млн евро неотложной помощи Фонду энергетической поддержки Украины.