Германия поставила в Украину более 2,4 тысячи электрогенераторов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Германия, в ответ на российскую агрессию, поставила Украине более 2,4 тысяч электрогенераторов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bild.
Детали
По данным Минразвития, украинские муниципалитеты используют устройства для обогрева общественных мест. Отмечается, что еще в мае 25 других партнерских сообществ получили 65 дизельных и бензиновых генераторов для обеспечения стабильной работы местных больниц, социальных учреждений и предприятий водоснабжения.
Федеральное министерство экономики выделяет, среди прочего, 40 миллионов евро на модернизацию украинской энергосистемы.
Также сообщается, что федеральное правительство ведёт переговоры с правительством Украины о долгосрочной поддержке, в том числе с учетом приближающейся зимы, заявила пресс-секретарь министерства развития. Уже точно известно, что в 2023 году на энергоснабжение города Львова и других украинских муниципалитетов будет направлено двенадцать миллионов евро.
Добавим
Как писал УНН, посольство Германии в Украине выделило 1 млн евро неотложной помощи Фонду энергетической поддержки Украины.