В Україні зупинено роботу Єдиного державного реєстру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Перезапуск Єдиного державного реєстру жодним чином не позначиться на строках розгляду документів, поданих для державної реєстрації політичних партій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
"Відсьогодні і до 16 серпня 2020 року Єдиний державний реєстр не працюватиме (для користувачів будуть доступні тільки окремі послуги): у цей період відбуватиметься оновлення його технічної складової. Водночас те, що перезапуск ЄДР припав на розпал виборчої кампанії, жодним чином не позначиться на строках розгляду документів, поданих суб’єктами виборчого процесу для державної реєстрації", - йдеться в повідомленні.
За словами заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольги Оніщук, Міністерство і його міжрегіональні управління доклали максимум зусиль, аби всі документи, які надійшли, були розглянуті вчасно, до періоду введення в експлуатацію нового програмного забезпечення Єдиного державного реєстру.
"З 17 серпня 2020 року, після запуску нового ЄДР, усі процедури в сфері державної реєстрації політичних партій будуть проводитися в штатному режимі", — зазначила вона.
Оніщук наголосила, що з метою забезпечення належного виборчого процесу Міністерство юстиції постійно комунікує і співпрацює із Центральною виборчою комісією.
"Ми вже надали ЦВК відомості щодо зареєстрованих політичних партій та їхніх структурних утворень, а також офіційне роз’яснення про те, що місцеві організації політичних партій, які зареєстровані до встановлення нового адміністративно-територіального устрою України, можна вважати такими, що поширюють свою діяльність на відповідні новоутворені адміністративно-територіальні одиниці", — повідомила Оніщук.
Нагадаємо, в Україні у тестовому режимі запустили онлайн-реєстр звітів партій.