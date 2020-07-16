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В Україні у тестовому режимі запустили онлайн-реєстр звітів партій

В Україні у тестовому режимі запустили онлайн-реєстр звітів партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запустило тестову експлуатацію електронного реєстру звітів політичних партій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило Єдиний державний реєстр звітності політичних партій POLITDATA. З 16 липня Реєстр працює в режимі дослідної (тестової) експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Як вказали у НАЗК, одна з їхніх функцій – контроль за фінансуванням політичних партій. "Забезпечення зручного доступу до цих даних цього року особливо важливо у зв’язку з місцевими виборами, що відбудуться 25 жовтня", - додали в агентстві.

“Створення Реєстру – це ще один крок, аби партії стали організаціями, що справді виражають волю виборців, а не є “виборчими проектами”, які фінансуються так званими “фінансово-промисловими групами”, – зазначив голова НАЗК під час презентації Реєстру.

Переведення звітності в онлайн формат, як вказано, дозволить:

  • полегшити процес подання звітності для політичних партій. НАЗК розуміє, що на початку роботи реєстру в партій можуть виникнути складнощі, однак у перспективі е-реєстр економитиме для них багато часу. Після запуску е-реєстру НАЗК надаватиме підтримку партіям щодо роботи з системою.
  • спростити доступ громадян до інформації про кошти партій. Зараз НАЗК публікує звіти партій окремими файлами на офіційному сайті, проте онлайн система спростить доступ до цієї інформації, зробить її легшою для розуміння та дозволить отримувати її швидше.
  • надасть можливість працівникам НАЗК приділяти більше часу виявленню порушень і роботі з даними, а не з паперами. Зі створенням е-реєстру наші аналітики зможуть витрачати більше часу на безпосередній аналіз звітів та виявлення порушень.

Також зазначається, що "НАЗК планує оперативно ввести Реєстр в промислову експлуатацію – дата впровадження визначатиметься після відгуків партій про роботу з сайтом та відповідних змін до системи".

"Через продовження карантину термін звітування політичних партій за І та ІІ квартал також подовжено, тому до впровадження реєстру в промислову експлуатацію НАЗК прийматиме звіти у паперовому вигляді", - додали у НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК склало протоколи на трьох керівників політичних партій через порушення порядку подання звітності.

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