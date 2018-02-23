В Україні зростають продажі "лівої" горілки через Інтернет - експерт

"Продажі алкоголю через Інтернет в Україні зростають. Популярністю користується горілка, що розлита у 5-літрові пляшки, упаковки. Одна справа, якби продажі росли через магазини продуктових мереж, офіційні сайти алкогольних виробників. Це нормально, і це той самий алкоголь, що пропонується безпосередньо у торгових точках. Ми розуміємо, хто саме продає алкоголь, і, в такому випадку, є кінцева відповідальність перед споживачем. Але тут йдеться, перш за все, про алкоголь невідомого походження, простіше кажучи - "з рук". І факт зростання таких продажів викликає занепокоєння", - сказав він.

Купувати алкоголь через Інтернет досить небезпечно. Є великий ризик натрапити на фальсифікат, пояснив експерт.

"Пам'ятаємо ситуацію, коли 1,5 роки тому метиловий спирт, під виглядом готової горілки, продавали через Інтернет. Тоді, за офіційною статистикою, померло більше 50 (осіб - ред.), за нашими даними - біля 100 (осіб - ред.). Тому покупки через Інтернет, нехай і значно дешевші, - можуть завершитися летально. Жодна зекономлена гривня не вартує втраченого життя. Купуючи алкоголь через Інтернет, ви на 100% ризикуєте натрапити на фальсифікат", - підкреслив О.Дорошенко.

Експерти неодноразово публічно закликали українських споживачів, якщо і купувати алкогольні напої в Інтернеті, то лише у офіційних виробників.

Загалом, за словами директора з юридичних питань компанії Eastern Beverage Trading Сергія Ткачука, відповідальності за продаж неякісного алкоголю в Інтернеті сьогодні немає.

"Нещодавно Держпродспоживслужба України опублікувала дані, що в минулому році менше 1% скарг на товари, куплені в Інтернеті, були нею розглянуті і задоволені. Питання щодо решти скарг, через недосконале законодавство, так і залишилися відкритими... Аналогічна ситуація і з Інтернет-ринком алкоголю. Довести, що вам продали неякісний напій, і тим більше вимагати за це компенсацію (якщо хтось отруївся, наприклад) практично неможливо.

Так само практично неможливо і притягнути до відповідальності за реалізацію підпільно виготовлених вин, горілки, коньяку або лікерів. Вирахувати продавця в Інтернеті, звичайно, можна, але ось офіційно перевірити його податківцям або Держпродспоживслужбі - набагато складніше", - розповів він.

За словами С.Ткачука, не контролюється в Україні і питання продажу алкоголю через Інтернет неповнолітнім.