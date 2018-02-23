В Украине растут продажи "левой" водки через Интернет - эксперт

"Продажи алкоголя через Интернет в Украине растут. Популярностью пользуется водка, которая разлита в 5-литровые бутылки, упаковки. Одно дело, если бы продажи росли через магазины продуктовых сетей, официальные сайты алкогольных производителей. Это нормально, и это тот самый алкоголь, что предлагается непосредственно в торговых точках. Мы понимаем, кто именно продает алкоголь, и, в таком случае, у кого конечная ответственность перед потребителем. Но здесь речь идет, прежде всего, об алкоголе неизвестного происхождения, проще говоря - "с рук". И факт роста таких продаж вызывает беспокойство", - сказал он.

Покупать алкоголь через Интернет довольно опасно. Есть большой риск встретить фальсификат, пояснил эксперт.

"Помним ситуацию, когда 1,5 года назад метиловый спирт под видом готовой водки, продавали через Интернет. Тогда, по официальной статистике, умерло более 50 (лиц - ред.), по нашим данным - около 100 (человек - ред.). Поэтому покупки через Интернет, пусть и значительно дешевле, - могут завершиться летально. Ни одна сэкономленная гривна не стоит утраченной жизни. Покупая алкоголь через Интернет, вы на 100% рискуете встретить фальсификат", - подчеркнул А.Дорошенко.

Эксперты неоднократно публично призвали украинских потребителей, если и покупать алкогольные напитки в Интернете, то только в официальных производителей.

В целом, по словам директора по юридическим вопросам компании Eastern Beverage Trading Сергея Ткачука, ответственности за продажу некачественного алкоголя в Интернете сегодня нет.

"Недавно Госпродпотребслужба Украины опубликовала данные, что в прошлом году менее 1% жалоб на товары, купленные в Интернете, были ею рассмотрены и удовлетворены. Вопрос об остальных жалобах, из-за несовершенного законодательства, так и остались открытыми... Аналогичная ситуация и с интернет-рынком алкоголя. Доказать, что вам продали некачественный напиток, и тем более требовать за это компенсацию (если кто-то отравился, например) практически невозможно.

Так же практически невозможно привлечь к ответственности за реализацию подпольно изготовленных вин, водки, коньяка или ликеров. Вычислить продавца в Интернете, конечно, можно, но вот официально проверить его налоговикам или Госпродпотребслужбу - гораздо сложнее", - рассказал он.

По словам С.Ткачука, не контролируемый в Украине и вопрос продажи алкоголя через Интернет несовершеннолетним.