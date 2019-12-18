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В Україні зросло виробництво усіх видів м'яса

В Україні зросло виробництво усіх видів м'яса

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українські підприємства прискорили темпи виробництва м'яса. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Протягом 11 місяців цього року виробництво м'яса великої рогатої худоби (ВРХ) зросло на 15%, м'яса свиней на 5,8%, м'яса овець та кіз на 2,6%, м'яса птиці (переважно курятини) на 10,7%.

Загалом, у січні-листопаді цього року вітчизняні підприємства реалізували на забій 150,8 тис. тонн ВРХ, 470,7 тис. тонн свиней, 2, тис. тонн овець і кіз та 1 млн 423,9 тис. тонн птиці свійської.

Нагадаємо, всього за 5 років Україна перетворилася з нетто-імпортера курятини в нетто-експортера. Нині Україна у ТОП-10 світових постачальників і ТОП-3 – у країнах ЄС.

Рекордному для України стрибку сприяв стрімкий розвиток виробництва курятини, зокрема за рахунок оновлення інфраструктури виробництва.

Топовим виробником і експортером української курятини є агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. На плечах компанії - 87,9% експорту продукції. Минулого року МХП завів у країну 450 млн доларів валютної виручки (із 500 млн доларів загальної суми) та водночас збільшив виробництво продукції на новозбудованих потужностях Вінницької птахофабрики.

Друге і третє місце в списку головних виробників вітчизняної курятини займають група компаній “Комплекс Агромарс” (“Гаврилівські курчата”) та ТОВ “Птахокомплекс “Дніпровський” (“Знатна курка”).

Відзначимо, що “МХП” і “Агромарс” мають право постачати курятину в країни ЄС.

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