В Україні зросло виробництво усіх видів м'яса
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українські підприємства прискорили темпи виробництва м'яса. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Протягом 11 місяців цього року виробництво м'яса великої рогатої худоби (ВРХ) зросло на 15%, м'яса свиней на 5,8%, м'яса овець та кіз на 2,6%, м'яса птиці (переважно курятини) на 10,7%.
Загалом, у січні-листопаді цього року вітчизняні підприємства реалізували на забій 150,8 тис. тонн ВРХ, 470,7 тис. тонн свиней, 2, тис. тонн овець і кіз та 1 млн 423,9 тис. тонн птиці свійської.
Нагадаємо, всього за 5 років Україна перетворилася з нетто-імпортера курятини в нетто-експортера. Нині Україна у ТОП-10 світових постачальників і ТОП-3 – у країнах ЄС.
Рекордному для України стрибку сприяв стрімкий розвиток виробництва курятини, зокрема за рахунок оновлення інфраструктури виробництва.
Топовим виробником і експортером української курятини є агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. На плечах компанії - 87,9% експорту продукції. Минулого року МХП завів у країну 450 млн доларів валютної виручки (із 500 млн доларів загальної суми) та водночас збільшив виробництво продукції на новозбудованих потужностях Вінницької птахофабрики.
Друге і третє місце в списку головних виробників вітчизняної курятини займають група компаній “Комплекс Агромарс” (“Гаврилівські курчата”) та ТОВ “Птахокомплекс “Дніпровський” (“Знатна курка”).
Відзначимо, що “МХП” і “Агромарс” мають право постачати курятину в країни ЄС.