В Украине выросло производство всех видов мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинские предприятия ускорили темпы производства мяса. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В течение 11 месяцев этого года производство мяса крупного рогатого скота (КРС) возросло на 15%, мяса свиней на 5,8%, мяса овец и коз на 2,6%, мяса птицы (преимущественно курятины) на 10,7%.
В общем, в январе-ноябре этого года отечественные предприятия реализовали на убой 150,8 тыс. тонн КРС, 470,7 тыс. тонн свиней, 2, тыс. тонн овец и коз и 1 млн 423,9 тыс. тонн птицы домашней.
Напомним, всего за 5 лет Украина превратилась из нетто-импортера курятины в нетто-экспортера. Сейчас Украина в ТОП-10 мировых поставщиков и ТОП-3 - в странах ЕС.
Рекордному для Украины прыжку способствовало стремительное развитие производства курятины, в частности за счет обновления инфраструктуры производства.
Топовым производителем и экспортером украинской курятины является агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. На плечах компании - 87,9% экспорта продукции. В прошлом году МХП завел в страну 450 млн долларов валютной выручки (из 500 млн долларов общей суммы) и одновременно увеличил производство продукции на новосозданных мощностях Винницкой птицефабрики.
Второе и третье место в списке главных производителей отечественной курятины занимают группа компаний "Комплекс Агромарс" ("Гавриловские цыплята") и ООО "Птицекомплекс "Днепровский" ("Знатная курица").
Отметим, что "МХП" и "Агромарс" имеют право поставлять курятину в страны ЕС.