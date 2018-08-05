В Україні знову затримується літак до Анталії

"Інформація щодо рейсів авіакомпанії AZUR AIR: UTN3216 Анталія-Львів затримується в Анталії до 17-30 (плановий виліт 10-35); UTN3215 Львів-Анталія затримується у Львові до 20-30 (плановий виліт 14-45). Причина затримки не вказана", - йдеться у повідомленні.



Як повідомляв УНН, туроператор Join UP! скорочує польотну програму до Анталії, Туреччина.



2 липня у аеропорту "Київ" затримали два рейси до Анталії та один скасували.



Нагадаємо, від кінця червня сотні українських туристів були заблоковані в аеропортах кількох країн. Українці не могли повернутися додому або вилетіти на відпочинок, очікуючи у аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту “Київ”. Авіакомпанія Bravo Airways пояснила затримки рейсів на кілька діб невиплатою коштів туроператором “Оазис тревел Україна”. Останній свою провину не визнавав. Через цю ситуацію Міністерство економічного розвитку і торгівлі України заявило про намір посилити відповідальність туроператорів.