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В Україні знову затримується літак до Анталії

В Україні знову затримується літак до Анталії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Міжнародному аеропорту "Львів" з невідомих причин відкладено вильоти двох літаків турецької авіакомпанії AZUR AIR. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба аеропорту, передає УНН.

"Інформація щодо рейсів авіакомпанії AZUR AIR: UTN3216 Анталія-Львів затримується в Анталії до 17-30 (плановий виліт 10-35); UTN3215 Львів-Анталія затримується у Львові до 20-30 (плановий виліт 14-45). Причина затримки не вказана", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, туроператор Join UP! скорочує польотну програму до Анталії, Туреччина.

2 липня у аеропорту "Київ" затримали два рейси до Анталії та один скасували.

Нагадаємо, від кінця червня сотні українських туристів були заблоковані в аеропортах кількох країн. Українці не могли повернутися додому або вилетіти на відпочинок, очікуючи у аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту “Київ”. Авіакомпанія Bravo Airways пояснила затримки рейсів на кілька діб невиплатою коштів туроператором “Оазис тревел Україна”. Останній свою провину не визнавав. Через цю ситуацію Міністерство економічного розвитку і торгівлі України заявило про намір посилити відповідальність туроператорів.

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