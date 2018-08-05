В Украине снова задерживается самолет в Анталию

"Информация о рейсов авиакомпании AZUR AIR: UTN3216 Анталия-Львов задерживается в Анталии до 17-30 (плановый вылет 10-35) UTN3215 Львов-Анталия задерживается во Львове до 20-30 (плановый вылет 14-45). Причина задержки не указана", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, туроператор Join UP! сокращает полетную программу в Анталию, Турция.



2 июля в аэропорту "Киев" задержали два рейса в Анталию и один отменили.



Напомним, с конца июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. Украинцы не могли вернуться домой или вылететь на отдых, ожидая в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Авиакомпания Bravo Airways объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой средств туроператором "Оазис Тревел Украина". Последний свою вину не признавал. Из-за этой ситуации Министерство экономического развития и торговли Украины заявило о намерении усилить ответственность туроператоров.