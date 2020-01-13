В Україні знову виставили на продаж "дочку" російського "Внешэкономбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Пакет акцій ПАТ “Промінвестбанк” (“дочка” російського “Внешэкономбанк”) обсягом 99,7726% акцій виставлений на аукціон, який пройде на українській біржі цінних паперів ПФТС 11 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, опубліковану на сайті біржі.
"11 лютого 2020 року на АТ "Фондова біржа ПФТС" відбудеться аукціон з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. На аукціон виставлено 5 080 310 373 шт. акцій ПАТ "Промінвестбанк" (99,7726% статутного капіталу)", - йдеться у повідомленні.
Початкова вартість пакету - 266 049 433,00 грн.
Початок аукціону - об 11:00.
Нагадаємо, раніше Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції ПАТ “Промінвестбанк”, АТ “Сбербанк” та АТ “ВТБ Банк”.
У серпні 2018 року російські ЗМІ повідомили, що "дочка" роскорпорації в Україні згортає операції.
У вересні 2018 року у НБУ вказали, що Нацбанк відмовив у набутті істотної участі Максиму Микитасю та Павлу Фуксу у ПАТ “Промінвестбанк” (“дочка” російського “Внешэкономбанку”). Тоді більше ніхто не подавав документів на погодження набуття істотної участі у “Промінвестбанку”.