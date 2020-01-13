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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 15043 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116093 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 121859 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120240 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 140300 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109469 просмотра

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5 марта, 08:58 • 110342 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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В Украине снова выставили на продажу "дочку" российского "Внешэкономбанка"

В Украине снова выставили на продажу "дочку" российского "Внешэкономбанка"

Киев  •  УНН

 • 12187 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Пакет акций ПАО "Проминвестбанк" ("дочка" российского "Внешэкономбанк") в размере 99,7726% акций выставлен на аукцион, который пройдет на украинской бирже ценных бумаг ПФТС 11 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте биржи.

"11 февраля 2020 года в АО "Фондовая биржа ПФТС" состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлено 5 080 310 373 шт. акций ПАО "Проминвестбанк" (99,7726% уставного капитала)", - говорится в сообщении.

Начальная стоимость пакета - 266 049 433,00 грн.

Начало аукциона - в 11:00.

Напомним, ранее Апелляционный суд Киева наложил арест на акции ПАО "Проминвестбанк", АО "Сбербанк" и АО "ВТБ Банк".

В августе 2018-го российские СМИ сообщили, что "дочка" роскорпорации в Украине сворачивает операции.

В сентябре 2018 года в НБУ указали, что Нацбанк отказал в приобретении существенного участия Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в ПАО "Проминвестбанк" ( "дочка" российского "Внешэкономбанка"). Тогда больше никто не подавал документов на согласование приобретения существенного участия в "Проминвестбанке".

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