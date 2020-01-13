В Украине снова выставили на продажу "дочку" российского "Внешэкономбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Пакет акций ПАО "Проминвестбанк" ("дочка" российского "Внешэкономбанк") в размере 99,7726% акций выставлен на аукцион, который пройдет на украинской бирже ценных бумаг ПФТС 11 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте биржи.
"11 февраля 2020 года в АО "Фондовая биржа ПФТС" состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлено 5 080 310 373 шт. акций ПАО "Проминвестбанк" (99,7726% уставного капитала)", - говорится в сообщении.
Начальная стоимость пакета - 266 049 433,00 грн.
Начало аукциона - в 11:00.
Напомним, ранее Апелляционный суд Киева наложил арест на акции ПАО "Проминвестбанк", АО "Сбербанк" и АО "ВТБ Банк".
В августе 2018-го российские СМИ сообщили, что "дочка" роскорпорации в Украине сворачивает операции.
В сентябре 2018 года в НБУ указали, что Нацбанк отказал в приобретении существенного участия Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в ПАО "Проминвестбанк" ( "дочка" российского "Внешэкономбанка"). Тогда больше никто не подавал документов на согласование приобретения существенного участия в "Проминвестбанке".