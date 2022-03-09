В Україні знеструмлено 806 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні знеструмлено 806 населених пунктів, із них частково 75. Для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери ДСНС залучено 14 генераторів, з них 8 для забезпечення електроенергією лікарень, передає УНН.
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ДСНС інформує, що зараз найскладніша ситуація в Бучанському районі Київської області. Ситуація в населених пунктах Бучанського району неконтрольована Української владою, окупанти створили гуманітарну катастрофу.
Доступ до населених пунктів відсутній (Буча, Ворзель, Ірпінь, Михайлівська Рубежівка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Нове Залісся, Красний Ріг, Макарів, Миколаївка, Колонщина, Копилів, Северинівка, Березівка, Плахтянка, Червона Гірка, Гавронщина, Немішаєво, Микуличі, Пороскотень, Клавдієво-Тарасове, Мила, Гурівщина) у зв’язку із окупацією загарбниками.
На території цих населених пунктів розгорнуті російські блокпости, ведуться бойові дії, здійснюється обстріл житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
За інформацією місцевих жителів, окупанти здійснюють мародерство, вбивають, ґвалтують цивільне населення, проводять паспортний контроль наших громадян.
Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів харчування та медикаментів.
За оперативною інформацією, потребують евакуації майже 4400 осіб, які перебувають у захисних спорудах, підвальних приміщеннях житлових будинків, об’єктах, дачних кооперативах та під завалами.
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Сьогодні до Енергодара Запорізької області вирушає колона з п'яти вантажівок з гуманітарною допомогою.
Також сьогодні проведуть евакуацію мирного населення з Київської області.
Наголосили, що Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь.