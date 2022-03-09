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В Украине обесточены 806 населенных пунктов

В Украине обесточены 806 населенных пунктов

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине обесточены 806 населенных пунктов, из них частично 75. Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы ГСЧС привлечены 14 генераторов, из них 8 для обеспечения электроэнергией больниц, передает УНН.

Детали

ГСЧС информирует, что сейчас самая сложная ситуация в Бучанском районе Киевской области. Ситуация в населенных пунктах Бучанского района неконтролируемая украинской властью, оккупанты создали гуманитарную катастрофу.

Доступ к населенным пунктам отсутствует (Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Красная Горка, Гавронщина, Немешаево, Микуличи, Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Милая, Гуровщина) в связи с оккупацией захватчиками.

На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, осуществляется обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры.

По информации местных жителей, оккупанты совершают мародерство, убивают, насилуют гражданское население, проводят паспортный контроль наших граждан.

В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов питания и медикаментов.

По оперативной информации, нуждаются в эвакуации около 4400 человек, находящихся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами.

Добавим

Сегодня в Энергодар Запорожской области отправляется колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью.

Также сегодня проведут эвакуацию мирного населения из Киевской области.

Подчеркнули, что Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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