В Украине обесточены 806 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине обесточены 806 населенных пунктов, из них частично 75. Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы ГСЧС привлечены 14 генераторов, из них 8 для обеспечения электроэнергией больниц, передает УНН.
Детали
ГСЧС информирует, что сейчас самая сложная ситуация в Бучанском районе Киевской области. Ситуация в населенных пунктах Бучанского района неконтролируемая украинской властью, оккупанты создали гуманитарную катастрофу.
Доступ к населенным пунктам отсутствует (Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Красная Горка, Гавронщина, Немешаево, Микуличи, Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Милая, Гуровщина) в связи с оккупацией захватчиками.
На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, осуществляется обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры.
По информации местных жителей, оккупанты совершают мародерство, убивают, насилуют гражданское население, проводят паспортный контроль наших граждан.
В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов питания и медикаментов.
По оперативной информации, нуждаются в эвакуации около 4400 человек, находящихся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами.
Добавим
Сегодня в Энергодар Запорожской области отправляется колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью.
Также сегодня проведут эвакуацию мирного населения из Киевской области.
Подчеркнули, что Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь.