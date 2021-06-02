В Україні змінили вимоги до декларування цінних паперів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Сьогодні набрав чинності Закон “Про внесення доповнень до Закону України „Про запобігання корупції“ (щодо удосконалення окремих аспектів декларування)”. Докмент був опублікований в “Голосі України” 1 червня, пише УНН.
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Отже, згідно з законом виводяться з-під декларування номери рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, хоча самі суми заощаджень й надалі декларуються.
Тепер не потрібно включати до декларації як видатки і правочини операції з обміну валют. Також такі операції не потребують повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Не включатимуться до декларації як об’єкти нерухомості приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і перебуває в оренді або на іншому праві користування.
Із переліку осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка і повна перевірка декларації виключено радників Голови Верховної Ради України.
Законом доповнюється стаття 36 Закону України "Про запобігання корупції» новим пунктом, яким запроваджується нижня межа в 0,25 прожиткового мінімуму, до якого передача в управління цінних паперів акціонерного товариства – резидента України не здійснюється.
Нагадаємо
29 квітня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в цілому законопроект № 5173 щодо удосконалення окремих аспектів декларування.