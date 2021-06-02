В Украине изменили требования к декларированию ценных бумаг
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня вступил в силу Закон “О внесении дополнений в Закон Украины” О предотвращении коррупции “(относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования)”. Докмент был опубликован в “Голосе Украины” 1 июня, пишет УНН.
Детали
Итак, согласно закону выводятся из-под декларирования номера счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, хотя сами суммы сбережений и в дальнейшем декларируются.
Теперь не нужно включать в декларации как расходы и сделки операции по обмену валют. Также такие операции не требуют сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Не будут включаться в декларации как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.
Из перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка и полная проверка декларации исключено советников Председателя Верховной Рады Украины.
Законом дополняется статья 36 Закона Украины «О предупреждении коррупции» новым пунктом, которым вводится нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, к которому передача в управление ценных бумаг акционерного общества - резидента Украины не осуществляется.
Напомним
29 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в целом законопроект № 5173 относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования.