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В Украине изменили требования к декларированию ценных бумаг

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня вступил в силу Закон “О внесении дополнений в Закон Украины” О предотвращении коррупции “(относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования)”. Докмент был опубликован в “Голосе Украины” 1 июня, пишет УНН.

В Украине изменили требования к декларированию ценных бумаг

Детали

Итак, согласно закону выводятся из-под декларирования номера счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, хотя сами суммы сбережений и в дальнейшем декларируются.

Теперь не нужно включать в декларации как расходы и сделки операции по обмену валют. Также такие операции не требуют сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Не будут включаться в декларации как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка и полная проверка декларации исключено советников Председателя Верховной Рады Украины.

Законом дополняется статья 36 Закона Украины «О предупреждении коррупции» новым пунктом, которым вводится нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, к которому передача в управление ценных бумаг акционерного общества - резидента Украины не осуществляется.

Напомним

29 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в целом законопроект № 5173 относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования.

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