В Україні змінили методику визначення середньоринкової вартості автомобіля

Так, Вінницький окружний суд у своєму рішенні постановив, що потрібно унормувати практику оцінки автомобіля для його оподаткування. Вартість оподаткування має бути чіткою, а всі суперечки у цьому разі мають вирішуватись на користь платника податків, а не держави.

Раніше Мінекономіки розраховувало вартість автомобіля виходячи з того, що більшість дилерів постачають автомобілі і зазначають їх вартість через показник об’єму циліндра двигуна у літрах з округленням до першої цифри після коми.

Нагадаємо, що у сервісному центрі МВС розповіли про те, які зміни відбулись у Податковому кодексі щодо сплати податків від продажу легкових автомобілів.