В Україні змінили методику визначення середньоринкової вартості автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні, 5 липня, Кабінет міністрів України вніс поправки до методики визначення середньоринкової вартості автомобіля. Тепер об’єм циліндрів двигуна буде визначатись і у літрах, і у кубічних сантиметрах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив присутній під час засідання уряду нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Так, Вінницький окружний суд у своєму рішенні постановив, що потрібно унормувати практику оцінки автомобіля для його оподаткування. Вартість оподаткування має бути чіткою, а всі суперечки у цьому разі мають вирішуватись на користь платника податків, а не держави.
Раніше Мінекономіки розраховувало вартість автомобіля виходячи з того, що більшість дилерів постачають автомобілі і зазначають їх вартість через показник об’єму циліндра двигуна у літрах з округленням до першої цифри після коми.
Нагадаємо, що у сервісному центрі МВС розповіли про те, які зміни відбулись у Податковому кодексі щодо сплати податків від продажу легкових автомобілів.