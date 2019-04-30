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В Україні зірвано джекпот лотереї ТОТО “Спортпрогноз”

В Україні зірвано джекпот лотереї ТОТО “Спортпрогноз”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Джекпот лотереї ТОТО “Спортпрогноз” сумою 450 тис. грн розділили між собою відразу двоє гравців, які правильно вказали результати 12 футбольних матчів. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

“Програма цього тиражу складалась з цілого калейдоскопу матчів у рамках національних чемпіонатів Англії, Іспанії, Італії та Німеччини. До того ж, до програми 992-го тиражу потрапив центральний поєдинок 25-го туру чемпіонату України: протистояння київського „Динамо“ і донецького „Шахтар“ на НСК „Олімпійський“, що відлунало 24 квітня”, — розповіли в “М.С.Л.”.

Відомо, що перша виграшна ставка була зроблена у Києві у кіоску ТОВ “ДЛУ” № 152 на проспекті Палладіна, 24. Переможець грав за системною ставкою та сума чека склала 720 гривень. Завдяки цьому загальний виграш прогнозиста сягнув позначки у 245 112 гривень.

Другу ставку оформив гравець зі Львова у “ЛОТО маркеті” за адресою: вул. Горської, 5. Другий герой теж грав за системною ставкою, що коштувало йому 80 гривень, а загальна сума виграшу склала 233 096 гривень.

Для отримання консультації щодо оформлення виграшів гравцям радять звернутися на гарячу лінію “М.С.Л.” за телефоном 0(800) 21 00 65 .

В “М.С.Л.” також нагадали, що “Спортпрогноз” — один з найперших брендів оператора, який з’явився ще за радянських часів у 1987 році. За тридцять років розвитку та вдосконалення “Спортпрогноз” залишається єдиною спортивною лотереєю, в якій розігрується джекпот, та, одночасно, лотереєю з найбільшою частотою зриву джекпоту в Україні.

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