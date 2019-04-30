В Украине сорван джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз"

"Программа этого тиража состояла из целого калейдоскопа матчей в рамках национальных чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии. К тому же, в программу 992-го тиража попал центральный поединок 25-го тура чемпионата Украины: противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтер" на НСК "Олимпийский", произошедшее 24 апреля", - рассказали в "М.С. Л.".

Известно, что первая выигрышная ставка была сделана в Киеве в киоске ООО "ДЛУ" № 152 на проспекте Палладина, 24. Победитель играл за системной ставкой и сумма чека составила 720 гривен. Благодаря этому общий выигрыш прогнозиста достиг отметки в 245 112 гривен.

Вторую ставку оформил игрок из Львова в "Лото маркете" по адресу: ул. Горской, 5. Второй герой тоже играл за системной ставкой, что стоило ему 80 гривен, а общая сумма выигрыша составила 233 096 гривен.

Для получения консультации по оформлению выигрышей игрокам советуют обратиться на горячую линию "М.С.Л." по телефону 0 (800) 21 00 65.

В "М.С.Л." также напомнили, что "Спортпрогноз" - один из первых брендов оператора, который появился еще в советское время в 1987 году. За тридцать лет развития и совершенствования "Спортпрогноз" остается единственной спортивной лотереей, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотереей с наибольшей частотой срыва джекпота в Украине.