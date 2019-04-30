В Украине сорван джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз" суммой 450 тыс. грн разделили между собой сразу два игрока, которые правильно указали результаты 12 футбольных матчей. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
"Программа этого тиража состояла из целого калейдоскопа матчей в рамках национальных чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии. К тому же, в программу 992-го тиража попал центральный поединок 25-го тура чемпионата Украины: противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтер" на НСК "Олимпийский", произошедшее 24 апреля", - рассказали в "М.С. Л.".
Известно, что первая выигрышная ставка была сделана в Киеве в киоске ООО "ДЛУ" № 152 на проспекте Палладина, 24. Победитель играл за системной ставкой и сумма чека составила 720 гривен. Благодаря этому общий выигрыш прогнозиста достиг отметки в 245 112 гривен.
Вторую ставку оформил игрок из Львова в "Лото маркете" по адресу: ул. Горской, 5. Второй герой тоже играл за системной ставкой, что стоило ему 80 гривен, а общая сумма выигрыша составила 233 096 гривен.
Для получения консультации по оформлению выигрышей игрокам советуют обратиться на горячую линию "М.С.Л." по телефону 0 (800) 21 00 65.
В "М.С.Л." также напомнили, что "Спортпрогноз" - один из первых брендов оператора, который появился еще в советское время в 1987 году. За тридцать лет развития и совершенствования "Спортпрогноз" остается единственной спортивной лотереей, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотереей с наибольшей частотой срыва джекпота в Украине.