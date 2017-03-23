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В Україні жінки хворіють на рак шкіри частіше за чоловіків – статистика

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні у 2015 році кількість зареєстрованих випадків злоякісних новоутворень шкіри (рак шкіри — ред.) становила 14 тис. 673 осіб, із яких 6 тис. 212 осіб осіб становили чоловіки та 8 тис. 461 — жінки, передає УНН з посиланням на дані Національного канцер-реєстру Національного Інститут раку.

Водночас, кількість зареєстрованих смертей від раку шкіри у 2015 році становила 1 тис. 159 осіб.

При цьому, чоловічі показники смертності від раку шкіри у 2015 році випередили жіночі.

Так, у 2015 році від раку шкіри померло 852 особи чоловічої статі та 307 осіб жіночої статі.

Додамо, що протягом 2015 року кількість випадків раку шкіри, що були виявлені під час профілактичних оглядів в Україні становила 68,4%.

Нагадаємо, за даними Національного канцер-реєстру раку, найчастіше від раку шкіри страждають люди доросліше 50 років.

Так, рак шкіри поділяють на кілька типів. Виділяють базальноклітинний (базаліома – ред.) і плоскоклітинний рак. Рідше зустрічається рак із придатків шкіри (сальних, потових залоз, волосяних фолікулів).

Додамо, що за даними канцер-реєстру, причинами розвитку рака шкіри можуть слугувати надмірна інсоляція, рентгенівські промені, деякі хімічні речовини.

Як повідомляв УНН, за словами лікаря, променевого терапевта, завідуючого департаментом променевої терапії МЦ “Клініка Спіженко” Олега Ярмака, навіть одноразове відвідування солярію може пришвидшити процес виникнення раку шкіри.

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