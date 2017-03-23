В Украине женщины болеют раком кожи чаще мужчин - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине в 2015 году количество зарегистрированных случаев злокачественных новообразований кожи (рак кожи - ред.) составило 14 тыс. 673 человек, из которых 6 тыс. 212 человек мужчины и 8 тыс. 461 - женщины, передает УНН со ссылкой на данные Национального канцер-реестра Национального института рака.
В то же время, количество зарегистрированных смертей от рака кожи в 2015 году составило 1 тыс. 159 человек.
При этом, мужские показатели смертности от рака кожи в 2015 году опередили женские.
Так, в 2015 году от рака кожи умерло 852 человека мужского пола и 307 лиц женского пола.
Добавим, что в течение 2015 года количество случаев рака кожи, которые были обнаружены во время профилактических осмотров в Украине составило 68,4%.
Напомним, по данным Национального канцер-реестра рака, чаще всего от рака кожи страдают люди старше 50 лет.
Так, рак кожи разделяют на несколько типов. Выделяют базальноклеточный (базалиома - ред.) и плоскоклеточный рак. Реже встречается рак придатков кожи (сальных, потовых желез, волосяных фолликулов).
Добавим, что по данным канцер-реестра, причинами развития рака кожи могут служить чрезмерная инсоляция, рентгеновские лучи, некоторые химические вещества.
Как сообщал УНН, по словам врача, лучевого терапевта, заведующего департаментом лучевой терапии МЦ "Клиника Спиженко" Олега Ярмака, даже однократное посещение солярия может ускорить процесс возникновения рака кожи.