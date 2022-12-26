В Україні збираються підвищити тарифи на воду

Питання планують розглянути на засіданні 27 грудня.

Деталі

Йдеться про зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіатам НКРЕКП, які реалізують воду або очищають стічні води іншим підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (тобто оптовий тариф), а також тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для всіх інших споживачів.

Рішення, як очікується, торкнеться 32 компаній. Утім, у списку немає згадки про намір зміни тарифів на воду в регіонах, постраждалих у результаті бойових дій, як-от Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

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