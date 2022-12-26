В Україні збираються підвищити тарифи на воду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Регулятор збирається розглянути питання підвищення тарифів на воду та водовідведення наступного року у два етапи: з 1 січня, а потім – з 1 липня 2023 року. Відповідний проект рішення опубліковано на сайті НКРЕКП, пише УНН.
Питання планують розглянути на засіданні 27 грудня.
Деталі
Йдеться про зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіатам НКРЕКП, які реалізують воду або очищають стічні води іншим підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (тобто оптовий тариф), а також тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для всіх інших споживачів.
Рішення, як очікується, торкнеться 32 компаній. Утім, у списку немає згадки про намір зміни тарифів на воду в регіонах, постраждалих у результаті бойових дій, як-от Харківська, Миколаївська та Херсонська області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні затвердили підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році: кого стосується