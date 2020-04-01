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В Україні збільшили страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві

В Україні збільшили страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кабмін збільшив на 11% розмір щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого. На реалізацію рішення у бюджеті передбачено 693 млн грн. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу уряд.

“Кабінет Міністрів збільшив на 11 % розмір щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір щомісячних страхових виплат буде збільшено з 1 березня 2020 року більш ніж 205 тисячам потерпілих на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

“Для реалізації цього рішення у бюджеті Фонду соціального страхування України на 2020 рік передбачено кошти у сумі 693 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков підписав законопроект, який ухвалили на позачерговому засіданні ВР, щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу. Закон передали на підпис Президенту Зеленському.

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