В Украине увеличили страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Кабмин увеличил на 11% размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. На реализацию решения в бюджете предусмотрено 693 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу правительства.
"Кабинет Министров увеличил на 11% размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер ежемесячных страховых выплат будет увеличен с 1 марта 2020 года более чем 205 тысячам пострадавших на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
"Для реализации этого решения в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2020 год предусмотрены средства в сумме 693 млн гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, председатель ВР Дмитрий Разумков подписал законопроект, который приняли на внеочередном заседании ВР, по поддержке населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Закон передали на подпись Президенту Зеленскому.