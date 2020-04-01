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Зеленському передали на підпис законопроект щодо додаткових соцгарантій через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков підписав законопроект, який ухвалили на позачерговому засіданні ВР, щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу. Закон передали на підпис Президенту Зеленському. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відповідно до вимог Конституції України підписав ухвалений на позачерговому засіданні Парламенту 30 березня Закон України (відповідний законопроект зареєстровано за № 3275) щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу. Цей Закон вже передано на підпис Президенту України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" містить такі ключові положення:

• медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації серед людей захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, Кабінетом Міністрів буде встановлено доплату у розмірі до 300% заробітної плати, а для працівників соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, що знаходяться вдома – до 100% заробітної плати;

• піднято ліміти для груп платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців: перша група – з 300 тис. грн до 1 млн грн, друга група – з 1,5 до 5 млн грн, третя група – з 5 до 7 млн грн;

• операції з ввезення на митну територію України ліків, медичних виробів і обладнання для протидії COVID-19 та їх постачання звільняється від сплати ПДВ;

• тимчасово, до 31 травня 2020 року, акцизний податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів;

• плата за землю і податок на нерухомість не сплачуються з 1 березня по 31 березня 2020 року;

• штрафні санкції за несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ не застосовуються з 1 березня по 31 травня.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону №3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

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