Зеленському передали на підпис законопроект щодо додаткових соцгарантій через COVID-19

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков підписав законопроект, який ухвалили на позачерговому засіданні ВР, щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу. Закон передали на підпис Президенту Зеленському. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.